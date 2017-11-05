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Küçükçekmece'de 2 dükkanda yangın

Bir lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki dükkana da sıçradı.

05.11.2017 - 04:41
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Halkalı İstasyon Mahallesi, Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan lastikçi dükkanında saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler bitişiğinde bulunan elektrikçi dükkanına da sıçradı.

Küçükçekmece'de 2 dükkanda yangın

3 BÖLGEDEN İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sefaköy, Kocasinan ve Başakşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de 2 dükkanda yangın

Alev alev yanan dükkanı söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Müdahale sırasında itfaiye araçlarının suyu yetersiz kalınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Bu sırada dükkan sahibi ise itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Küçükçekmece'de 2 dükkanda yangın VİDEO

Küçükçekmece'de 2 dükkanda yangın

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle lastikçi dükkanı ve bitişiğindeki elektrikçi dükkanı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Küçükçekmece'de 2 dükkanda yangın

Küçükçekmece'de 2 dükkanda yangın

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