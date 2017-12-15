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Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü

Geç saatlerde Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, vurularak hayatını kaybetti.

İHA | 15.12.2017 - 01:26..
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Saat 23:00 sularında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çatışma çıktı. Halı saha maçından dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz de evine gidiyordu. Çatışmanın ortasında kalan Açıkgöz, vurularak hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açıkgöz’e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

16 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü VİDEO


ÇATIŞMADA UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan çatışmada tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanıldı. Çatışma esnasında birçok araç, ev ve iş yeri zarar gördü.

Şüphelilerden biri olay yerinde aracını bırakarak uzaklaşırken diğer bir şüpheli ise kullandığı tabancayı yere atıp hızla uzaklaştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

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