Küçükçekmece'de iki araç alev alev yandı

Küçükçekmece'nin Fatih Mahallesi Yalı Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde park halinde olan iki otomobil yanmaya başladı.
Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alev alev yanan araçlarda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Kısa sürede söndürülen yangında iki otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak yanan araçları izledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.