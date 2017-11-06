taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8801
EURO
4,5082
ALTIN
158,36
PETR
62,2300

Küçükçekmece'de iki araç alev alev yandı

Küçükçekmece'de park halindeki iki otomobil henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yandı.

06.11.2017 - 06:50
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Küçükçekmece'nin Fatih Mahallesi Yalı Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde park halinde olan iki otomobil yanmaya başladı.

Küçükçekmece'de iki araç alev alev yandı

Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alev alev yanan araçlarda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Küçükçekmece'de iki araç alev alev yandı

Kısa sürede söndürülen yangında iki otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak yanan araçları izledi.

Küçükçekmece'de iki araç alev alev yandı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

İlginizi Çekebilir
Yürüyüşe çıkan aile dağda mahsur kaldı; ekipler kurtardı
Patika yolu şaşırıp kaybolduğunu bildiren 5 kişilik aile, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
İzmir'de ambulans ile TIR çarpıştı
İzmir'de hastası olan bir ambulans ile TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Ataköy'de yıkım gerginliği
Bakırköy Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Kulübü tesislerinin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.
Yağmur damlaları çiftçiyi harekete geçirdi
Yurdun büyük bölümünde mevsimin ilk yağışlarının düşmesiyle tahıl üreticilerini tohumları toprakla buluşturma telaşı sardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

12
Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

22
FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

11
Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

6
İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

65
Unkapanı köprüsünde yanan araçta iki kişi yaralandı

Unkapanı köprüsünde yanan araçta iki kişi yaralandı

0
Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptırdı; öldü

Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptırdı; öldü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM