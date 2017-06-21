Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu

Olay Teyfikbey Mahallesi, Merkezbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

5 KİŞİ KEPENGİ KIRARAK GİRDİ

Otomobil ile Cengiz Alimoğlu'na ait kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi yanlarında getirdiği levye ile dükkanın kepengini kırarak içeriye girdi.

Tezgahta bulunan yüklü miktarda ziynet eşyasını alan şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin dükkandan ayrılırken, çaldıkları bazı malzemeleri ise yere düşürdüğü görüldü.

POLİS EKİPLERİ DELİL İNCELEMESİ YAPTI

Dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanının içinde ve çevresinde delil incelemesi yaptı.

Durumu haber alan işyeri sahibi Cengiz Alimoğlu da dükkana geldi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.