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Küçükçekmece'de Şehitler ve Kudüs Gecesi

İstanbul Küçükçekmece'de belediye "Şehitler ve Kudüs Gecesi" etkinliği gerçekleştirdi.

AA | 19.02.2018 - 02:20..
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DW

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde "Kudüs'ün kurtuluşu Afrin'den geçer" temasıyla düzenlenen gecede konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Kudüs'ün Müslümanlar tarafından sürekli gündemde tutulması gerektiğini anlattı.

"KUDÜS'Ü KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN İSTANBUL'U KAYBETMEK YAKINDIR"

Şencan, "Camilerimizde, meydanlarda, sokaklarda, evlerimizde çocuklarımıza Kudüs'ü anlatmamız lazım. Kudüs aslında bizim ümmet olarak, Müslümanlar olarak imtihanımız. Yani Kudüs'ü kaybettiğimiz zaman inanın İstanbul'u da kaybetmek yakındır. Bütün İslam coğrafyalarını kaybetmek yakındır." diye konuştu.

Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci ise Mescid-i Aksa'nın bugün Müslümanlar için en önemli yapı olduğunu vurguladı.

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