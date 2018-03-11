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Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, durdurmak istediği Uber aracının sürücüsü durmayınca arkasından ateş açtı.

DHA | 11.03.2018 - 08:37..
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Küçükçekmece'de akşam saat 18:00 sıralarında isminin Yunus Emre olduğu öğrenilen Uber sürücüsü, kullandığı 34 YJ 1389 plakalı minibüsü ile müşteri beklemek için Halkalı istikametine hareket etti.

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

ATEŞ AÇTI

Sürücücü Kanarya Mahallesi'nden geçerken, bir anda kimliği belirsiz bir kişi aracı durdurmak istedi. Sürücü durmayıp yoluna devam edince, şüpheli minibüse arkadan ateş açtı.

Sürücü bir anda panikleyerek Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne giderek aracının kurşunlandığını söyledi. Polis ekipleri de sürücüyü ifadesini almak üzere Kanarya Polis Merkezine götürdü. Bu sırada da polis ekipleri saldırıya uğrayan minibüs üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı.

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

4 MERMİ İZİ

Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucunda minibüsün arka bagaj kapağında 3, araç içindeki koltukta da bir mermi girişi tespit etti. Polis ekipleri sürücüden aldığı bilgiler doğrultusunda  şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü daha sonra polis merkezinden ayrıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

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