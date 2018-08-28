Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü

İstanbul'un dev projesini değerlendiren Rus uzmanlar; Kanal İstanbul'un herhangi bir çevresel sorun yaratmayacağını belirtti.

İstanbul'un dev projesini değerlendiren Rus uzmanlar; Kanal İstanbul'un herhangi bir çevresel sorun yaratmayacağını belirtti.

İsrail Genel Sağlık Kurumu, kellik nedeni olarak, Benyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesi gibi stresli durumları gösterdi.

Netanyahu İsraillilerin kelliğine neden oluyor

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Koşmanın da bir kuralı var

Koşarken kötü bir sürprizle karşılaşmamak, koşuyu sağlıklı şekilde sürdürmek için koşmanın da kuralları olduğunu bilmek gerekiyor.