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Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü

Küçükçekmece’de taşımacılık yapan bir kamyondan yola sülfürik asit döküldü, 2 kişi yaralandı.

DHA | 28.08.2018 - 16:17..
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Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde 34 BH 5337 plakalı kamyon, bir fabrikadan Ambarlar’a götürülmek üzere sülfürik asit aldı.

Cadde üzerinde kamyondaki asit yola döküldü.

2 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Asidin üzerine basan iki kişi yaralandı. Yaralananlardan birisi hastaneye götürülürken diğer kişi ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Güvenlik ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken belediye ekiplerince yola kum döküldü.

Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü VİDEO

Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü

Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü

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