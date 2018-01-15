Küçükçekmece'deki hırsızlık kameralara yansıdı

Küçükçekmece'de özel halk otobüsündeki hırsızlık aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAPIYI KOLAYCA AÇTI

Küçükçekmece Halkalı'da park halindeki özel halk otobüsünün yanına gelen iki kişiden biri, kapıyı kolayca açıp aracın içerisine girdi. Diğer kişi ise, bu sırada etrafı kolaçan etmeye başladı.

Otobüsteki hırsızlık anı kamerada İZLE



ÇANTAYI ALDI

Şoför kabinine yönelen kişi, burada tüm bölmeleri didik didik etti. Sadece şoför dolabında bir çanta bulan kişi, otobüsün kapısını kapatıp beraberindeki kişiyle buradan ayrıldı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.