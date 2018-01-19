ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin'de çıkan olaylarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarıyla bir araya geldi.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Esenler Belediyesi'nin davetiyle Türkiye'ye gelen Cuneydi AA'yı ziyaret etti ve girişte çiçeklerle karşılandı. AA'nın yayını sonrası tüm dünyada Kudüs direnişinin sembolü haline gelen fotoğraf, Cuneydi'nin katılımıyla silahlar yerine çiçeklerle yeniden canlandırıldı.

Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi'den AA'ya ziyaret VİDEO







