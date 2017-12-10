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Kudüs gösterilerinde 231 Filistinli yaralandı

İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda yaralanan Filistinlilerin sayısı 231'e yükseldi.

AA | 10.12.2017 - 08:07..
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi’nde 12, işgal altındaki Batı Şeria'da gösterilerin adresi Ramallah, Beytullahim, Tulkerim ve Nablus kentleri ile İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında 219 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Kudüs gösterilerinde 231 Filistinli yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze sınırında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 20 noktada çatışma çıktığı ifade edildi.

Yaklaşık 600 Filistinlinin, Batı Şeria'daki çatışma noktalarında İsrail askerlerine taş attığı ve araç lastiklerini ateşe verdikleri kaydedilen açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde ise İsrail askerleri ile yaklaşık 450 Filistinli arasında olaylar çıktığı bildirildi.

Kudüs gösterilerinde 231 Filistinli yaralandı

İsrail polisinden işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklamada 13 Filistinlinin gözaltına alındığı, 4 İsrail polisinin hafif yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde 12, Batı Şeria'nın Ramallah, Beytullahim ile Tulkerim kentlerinde 48, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında da 32 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti.

Kudüs gösterilerinde 231 Filistinli yaralandı

Kudüs gösterilerinde 231 Filistinli yaralandı

Kudüs gösterilerinde 231 Filistinli yaralandı

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