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"Kudüs için direnen Filistinlilere sahip çıkan yok"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı sonrası Filistinlilerin neden büyük gösteriler yapmadığını değerlendirdi.

Detay Haber | 17.12.2017 - 02:51..
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Habertürk'te Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Gündem programında Kudüs krizi konuşuldu.

Programın konuklarından, Ortadoğu coğrafyasında birçok bölgede gazetecilik yapan, TRT'de çalıştığı dönemde İsrail'in Gazze yıkımına şahit olan ve bunu dünyaya aktaran isimlerden Mehmet Akif Ersoy, Filistinlilerin Kudüs konusunda beklenen tepkiyi neden vermediğine değindi.

"KUDÜS'TE SOKAĞA ÇIKMANIN BEDELİ BÜYÜK"

"Filistinliler şunu biliyor; tutuklandıklarında yanlarında kimse yok. Fetih Hareketi, 15-20 güne avukat tutabilirse bir şey yapabiliyor, yoksa da zaten yapamıyorlar. Öldürüldüklerinde ve direndiklerinde yalnızlar."

"İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çıkan bir ses motivasyon kaynağı oldu, ama somut şeylerden bahsediyoruz. Kudüs'te neden çok büyük gösteriler olmadı?.. Kudüs'te sokağa çıkmanın büyük bedeli var, başka yerde çıkmaya benzemez."

"Şam Kapısı önünde sadece ayakta duran, ayağı alçıda bir çocuğu İsrail askerleri üzerini aradı, tartaklayıp götürdü, ona bile tahammül edemediler. Bize de görüntü çektik diye saldırdılar."

"ULUSLARARASI TOPLUMDAN SAHİP ÇIKAN YOK"

"Çocuk oradan götürüldükten sonra İsrail askerleri akşam eve geliyor... Sadece bir direkte 12 kamera var, diğer direkte 6 kamera.. Sadece Sütun Kapısı önünde. Bir ara 15 Filistinli toplanmış, enson kameralara poz vererek slogan attılar. Zaten akşam hepimizi alacaksınız, bari olan oldu, gidelim diye."

"Şimdi alındıklarında da uluslararası toplumdan yanlarında duran yok. O yüzden, Kudüs'te gösteri yapmanın çok büyük bedelleri var."

"Kudüs'te toplanan Filistinliler'e sahip çıkan yok"

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"Kudüs için direnen Filistinlilere sahip çıkan yok"

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