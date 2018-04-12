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Kudüs Müftüsü'nden acı Mekke benzetmesi

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin "Kudüs'ten vazgeçmek Mekke ve Medine'den vazgeçmek gibidir." dedi.

İHA | 12.04.2018 - 19:39..
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Kudüs Müftüsü'nden acı Mekke benzetmesi

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs’ü kucaklayan Filistin’in, sadece Filistinlilere değil tüm Araplara ve Müslümanlara ait olduğunu, Kudüs’teki Filistin topraklarının İsrail işgaline satışını kolaylaştırmanın haram olduğunu söyledi.

"MEKKE'DEN VAZGEÇMEK GİBİ..."

“Kudüs’ten vazgeçmek, Mekke ve Medine’yi vazgeçmek gibidir” diyen Şeyh Hüseyin, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı olduğuna dikkat çekti. Hüseyin, Kudüs’ün işgal altında bir kent olduğunu hatırlatarak ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının gerçekleşmesi halinde bunun sadece Filistinlilere değil tüm Araplara ve Müslümanlara açıkça saldırı anlamına geleceğini söyledi.

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