Kudüs Renkleri sergisi açıldı

Vakt-i Kıraat Derneği ile Filistin'de faaliyet gösteren Burç El Lak Lak Derneği'nin birlikte düzenlediği Kudüs Renkleri sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bağımsız Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, Kudüs'ün önemli tarihi ve kutsal mekanlarına dikkati çekmek, ressamlık mesleğinin profesyonel anlamda yaygınlaşmasını sağlamak, gençlerin profesyonel bir ressam olmaları için destek olmak amacıyla açılan Mobil Resim Atölyesi adlı proje kapsamında izlenime sunuldu.

6 SANATÇI SERGİ İÇİN TÜRKİYE'DE

Açıklamada bulunan Vakt-i Kıraat Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Kamil Arslan, proje kapsamında Filistin'in Nablus ve Haliliye kentinden amatör 6 sanatçının Türkiye'ye eserlerini sergilemek amacıyla geldiğini söyledi.

"30 U AŞKIN ESER VAR"

Kamil Arslan, serginin 2 aylık bir hazırlık sürecinden sonra tamamlandığını belirterek, "Sergide 30'u aşkın eser yer alıyor. Fakat proje kapsamında daha fazla eser vardı. Birtakım problemlerden, İsrail'in ambargosundan dolayı bazı eserleri Türkiye'ye getiremedik." dedi.

KİTAP HALİNE GELECEK

Proje kapsamında yer alan eserlerin daha sonra bir kitap haline getireleceğini aktaran Kamil Arslan, "Türkiye'de sanatseverlere, yeni nesil sanatçıların beğenisine sunulacak. Aynı zamanda bu kitap Türk, İslam kültürünü ve medeniyetine bir nevi armağan olacak. Kitap haline geldikten sonra bu eserlere ulaşım da daha kolay olacak." diye konuştu.

18 AĞUSTOS'A KADAR AÇIK

Hibe El Fettaş, Sündüs El Recebi ve Emira El Sus'un eserlerinin yer aldığı sergi, 18 Ağustos'a kadar görülebilecek.