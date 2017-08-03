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Kudüs: Ümmetin Başkenti

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu, Kudüs'ü 2018 yılında 'İslam Dünyası Gençlik Başkenti' olarak ilan etti.

03.08.2017 - 16:47
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Kudüste İsrail zulmü altındaki müslümanlara dünyanın dört bir yanından destek mesajları gelirken, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nca (İKGF-Dİ)  Kudüs 2018 yılı "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" ilan edildi.

Kudüs: Ümmetin Başkenti

Forumun Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, konuyla ilgili "Bu programda ana hedeflerimiz, İslam dünyasının dört bir tarafından gençlerin, akın akın Kudüs'e gelmesi, Kudüs'teki kutsallarımızın yalnız bırakılmaması, Kudüs'ün İslami karakterinin desteklenmesinin fiilen gerçekleştirilmesidir." açıklamasını yaptı.

Kudüs: Ümmetin Başkenti

Kudüs'ün 2018 yılında "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" ilan edilmesine yönelik protokol, Filistin Gençlik Spor Bakanı Jibril Rajoub ve İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov arasında, Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu Merkezi Ofisi'nde imzalandı.

Kudüs: Ümmetin Başkenti

"AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Programın bir yıl devam edeceğini vurgulayan Elşad İskandarov, "Bu programda ana hedeflerimiz, İslam dünyasının dört bir tarafından gençlerin, akın akın Kudüs'e gelmesi, Kudüs'teki kutsallarımızın yalnız bırakılmaması, Kudüs'ün İslami karakterinin desteklenmesinin fiilen gerçekleştirilmesidir." diye konuştu. İskandirov ayrıca, dünya kamuoyunda Kudüs'ün üç semavi dinin de merkezi olduğunu hatırlatmayı istediklerini dile getirirken, bu dinlere mensup kişilerin kutsal alanlarına rahat ulaşımını sağlamaya yönelik dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

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