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Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

İsrail'in Filistin'de Kudüs kararını protesto edenlere yaptığı saldırıda şehit olanlardan birisi de 29 yaşındaki İbrahim Ebu Süreyya'ydı.

AA | 16.12.2017 - 01:21..
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Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

Kudüs ve Gazze sınırında Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle saldıran İsrail askerleri, biri engelli 3 Filistinliyi şehit etti.

Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

2008'DE GAZİ OLMUŞTU

29 yaşındaki Filistinli şehit İbrahim Ebu Süreyya, İsrail'in 2008 yılındaki hava saldırılarında iki bacağını kaybetmişti. Engelli vatandaş, İsrail askerlerinin dün yaptığı saldırıda ise şehit oldu.

Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu


"BU TOPRAKLAR BİZİM"

Ebu Süreyya'nın, engeline rağmen "Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek ve Mescid'i Aksa'ya destek" için düzenlenen gösterilere her gün katıldığını ifade ediyor.

Filistinli İbrahim Ebu Süreyya'nın son sözleri "Bu toprak bizim, teslim etmeyeceğiz." oldu.

Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

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