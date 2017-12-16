Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

Kudüs ve Gazze sınırında Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle saldıran İsrail askerleri, biri engelli 3 Filistinliyi şehit etti.

2008'DE GAZİ OLMUŞTU

29 yaşındaki Filistinli şehit İbrahim Ebu Süreyya, İsrail'in 2008 yılındaki hava saldırılarında iki bacağını kaybetmişti. Engelli vatandaş, İsrail askerlerinin dün yaptığı saldırıda ise şehit oldu.





"BU TOPRAKLAR BİZİM"

Ebu Süreyya'nın, engeline rağmen "Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek ve Mescid'i Aksa'ya destek" için düzenlenen gösterilere her gün katıldığını ifade ediyor.



Filistinli İbrahim Ebu Süreyya'nın son sözleri "Bu toprak bizim, teslim etmeyeceğiz." oldu.

