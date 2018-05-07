Kudüs'e ABD Büyükelçiliği tabelası

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Kudüs'te bugün üzerinde 'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği' yazısının bulunduğu yol işaretlerinin dikildiğini aktardı.
TEPKİLERE YOL AÇABİLİR
İbranice, İngilizce ve Arapça yazının bulunduğu işaretlerin dikilmesine tepki gelip gelmeyeceği merak konusu.
ELÇİLİK BİNASININ MİMAR PLANI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan ABD'nin Kudüs'te açmayı planladığı büyükelçilik binasının ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Mimari planın yer aldığı görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.