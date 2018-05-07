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Kudüs'e ABD Büyükelçiliği tabelası

Reuters haber ajansı, Kudüs'te üzerinde ABD'nin büyükelçilik binasına gittiği belirtilen bir tabela asıldığını duyurdu.

REUTERS | 07.05.2018 - 10:47..
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Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Kudüs'te bugün üzerinde 'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği' yazısının bulunduğu yol işaretlerinin dikildiğini aktardı.

Kudüs'e ABD Büyükelçiliği tabelası

TEPKİLERE YOL AÇABİLİR

İbranice, İngilizce ve Arapça yazının bulunduğu işaretlerin dikilmesine tepki gelip gelmeyeceği merak konusu.

Kudüs'e ABD Büyükelçiliği tabelası

ELÇİLİK BİNASININ MİMAR PLANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ABD'nin Kudüs'te açmayı planladığı büyükelçilik binasının ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Mimari planın yer aldığı görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Kudüs'e ABD Büyükelçiliği tabelası

Kudüs'e ABD Büyükelçiliği tabelası

Kudüs'e ABD Büyükelçiliği tabelası

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