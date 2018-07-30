Kudüs'e alınmayan Türkler yurda döndü

Tur acentesiyle Kudüs'e ziyarete giden toplam 93 Türk vatandaşının 72'sinin İsrail'e giriş izni verilmedi. Ülkeye alınmayan yolculardan 19'u akşam saatlerinde İstanbul'a dönmüştü. Kalan 53 kişi ise gece saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

"KONTROL BİLE ETMEDEN TOPLADILAR"

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 00.30'da İstanbul'a gelen vatandaşlar, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaptı.

İsrail polisi tarafından Kudüs'e alınmayan yolculardan olan 23 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Hümeyra Hacıibrahimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pasaport noktasına girdiklerinde, pasaportlarının 1-2 dakika içerisinde kontrol bile edilmeden toplandığını söyledi.

Hacıibrahimoğlu, İsrail polisinin grubu ofis gibi bir yere topladığını belirterek, "Daha sonra dar bir odaya gittik. O odada saatlerce kaldık, aç ve susuz bırakıldık. Bize hiçbir açıklama yapmadılar, 'Biz izin verirsek geçeceksiniz, izin vermezsek geçmeyeceksiniz' gibi dalga geçer gibi konuştular. Gerçekten bu psikolojik olarak çok yıprattı bizi." dedi.