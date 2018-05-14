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Kudüs'te Büyükelçilik açılışına dünyadan destek az

İsrail, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'nin açılışını kutlamaya başladı ancak davet ettiği yabancı elçiler açılışa ilgi göstermiyor.

REUTERS | 14.05.2018 - 10:15..
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ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve bu kararıyla Washington'un onlarca yıldır İsrail'e verdiği siyasi taahhütlerini de gerçekleştirmiş olacağını açıklamıştı.

FİLİSTİNLİLER TRUMP'A ÖFKELİ

Kurulacak bir Filistin devletinin gelecekteki başkentinin Doğu Kudüs olmasını isteyen Filistinliler ise, daha önceki Amerikan yönetimlerinin, barış görüşmeleri öncesinde büyükelçiliği Tel Aviv'de tutma uygulamasından vazgeçen Trump'a çok öfkeli.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ DONDURULMUŞ HALDE

Barış görüşmeleri 2014 yılından beri dondurulmuş durumda. Bu adımın İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkının öfkesini ateşlemesinden korkuluyor. İsrail, büyükelçilik açışından önce bu bölgelerde askeri varlığını güçlendirdi.

Bugün ABD adına Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın kız Ivanka ve damadı Jared Kushner'in katıldığı bir toplantıda konuşan Netanyahu diğer ülkerlerin de ABD'nin açtığı yolu izlemesini istedi.

"KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLACAK"

Netanyahu, "Ne tür olursa olsun, akla gelebilecek her barış anlaşması altında Kudüs İsrail'in başkenti olacaktır" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD'deki temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, "Ne yazık ki ABD yönetimi, İsrail'in yüzyıllarca büyün dinlere ev sahipliği yapmış olan bir kenti münhasıan kendisine ait sayan iddialarını desteklemiştir" dedi.

İsrail, açılış törenlerine İsrail'de diplomatik temsilciliği bulunan 86 ülkenin hepsinin davet edildiğini ve bunlardan 33'ünün katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

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