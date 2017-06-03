Kudüs'te dindar Yahudiler İsrail askerine saldırdı

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta yer alan habere göre, Kudüs'te Yahudilerin ikamet ettiği "Meah Shearim" Mahallesinde bir grup dindar Yahudi, İsrail askerine saldırdı.

İsrail askerinin hafif yaralandığı olayın ardından mahalleye baskın düzenlediği ve olaya karıştıklarından şüphelenilen 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Meah Shearim'de zorunlu askerliğe karşı çıkan dindar Yahudiler başta olmak üzere bir grup dün İsrail askerlerine saldırı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kudüs'te bazı "dindar Yahudiler", İsrail'in 18 yaş üstü kadın ve erkeğe zorunlu tuttuğu askerlik hizmeti kanununa karşı çıkıyor.