Kudüs'te yer altına 24 bin kapasiteli katlı mezarlık yapılacak

BBC muhabiri Hatice Kamer, yaptığı Sur haberlerinde sürekli devleti suçlayan ifadelere yer verirken, teröristlerden hiç bahsetmiyor.

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Fikret Orman: Derbi galibiyetiyle şampiyon olunmuyor

Fikret Orman, iyi bir futbol oynayarak G.Saray'ı yendiklerini ancak şampiyon olmak için diğer maçları da kazanmaları gerektiğini söyledi.