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Kudüs'te yer altına 24 bin kapasiteli katlı mezarlık yapılacak

İsrail Hükümeti, 24 bin mezar kapasiteli 50 milyon dolarlık mezarlık projesini onayladı.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 09:31..
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Kudüs'te yer altına 24 bin kapasiteli katlı mezarlık yapılacak

İsrail, Kudüs’te mezarlık sorununa yeraltında çözüm arıyor. Kentin batısında, Givat Şaul Mahallesi’ndeki Har Hamenohut Mezarlığı’nın altındaki tünellerin genişletilerek inşa edilecek 24 bin mezar kapasiteli mezarlığın 50 milyon dolarlık (195 milyon TL) projesi onay aldı.

Kudüs'te yer altına 24 bin kapasiteli katlı mezarlık yapılacak

İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAK

Gazete Habertürk'ün haberine göre yeraltı mezarlık projesi tamamlandığında bilim kurgu filmi dekorlarını anımsatan bu görüntü oluşacak.

Kudüs'te yer altına 24 bin kapasiteli katlı mezarlık yapılacak

ON BİNLERCE DOLARA ALICI BULACAK

Kat kat yükselecek mezarlara cenaze sahipleri asansörlerle ulaşacak. Yüksek maliyetinden ötürü mezarların on binlerce dolara alıcı bulması bekleniyor.

Kudüs'te yer altına 24 bin kapasiteli katlı mezarlık yapılacak

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