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Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası

Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için İslam aleminden manevi destekler gelmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa'da Fliistinli müslümanlar Mehmetçik için dua etti.

İHA | 03.02.2018 - 11:39..
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Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazı sonrası Müslümanlar, Kubbet-üs Sahra’nın önünde toplanarak Afrin’e giden Mehmetçik'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için dua ettiler.

Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası

KUDÜS'TE AFRİN İÇİN DUA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte YPG denetimindeki Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü “Zeytin Dalı Harekatı” adı verilen operasyonda Türkiye’nin başarılı olması için Müslümanlar ellerini semaya doğru açtı.

Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası - VİDEO

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Müslümanlar Filistin bayrağını açıp tekbir getirdiler. Ardından Türkiye ve Erdoğan sloganları atarak Afrin’de Mehmetçik'in başarılı olması için dualar etti. Yapılan duaların ardından grup tekbir getirerek dağıldı.

Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası

“AFRİN’DEKİ OPERASYONA DUA EDİLMESİ AYRICA BİZE MEMNUNİYET VERİYOR”

AK Parti Konya Milletvekili ve Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) Genel Başkanı Halil Etyemez, “Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’nın çıkışında hem Cumhurbaşkanımıza hem Afrin’deki operasyona dua edilmesi ayrıca bize memnuniyet veriyor. Afrin’de mücadele toprak işgali değil terörü temizleyerek insanları kendi topraklarında özgürce yaşayabilmesi için yapılan bir operasyondur” şeklinde konuştu.

Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası

“BURADA EN KALBİ DUYGULAR İLE ONLARA DUA ETTİK”

Türkiye’nin İslam sancağını sahiplenmiş olduğunu vurgulayan Selçuk Yaşar isimli vatandaş ise, “Kalbimizdeki duyguların başka topraklarda, başka coğrafyadaki insanlar tarafından yaşanıyor olması tarifi mümkün değil. Oradaki Mehmetçiğimiz, bizlere yardım eden Özgür Suriye Ordusu, orada şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Burada en kalbi duygular ile onlara dua ettik” dedi.

Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası

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