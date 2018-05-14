Kudüs'ün en acı günü

İsrail, ABD'nin eliyle Kudüs'ü "sözde" başkenti ilan etmeye hazırlanırken, Washington, bugün resmen büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor. Açılış için Kudüs'ün işgal planını hazırlayan Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump törene katıldı.

TÖRENLE AÇILIYOR

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, bugün gerçekleştirilen resmi tören ile açılıyor. Törene Jared Kushner ile birlikte Ivanka Trump' da katıldı. Resmi tören İsrail ve ABD'liler için oldukça eğlenceli bir havada geçiriliyor.

ABD ve İsrailli diplomatların sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından ABD Büyükelçiliği resmen açıldı.

ŞEYTANİ KUDÜS EĞLENCESİ

Ivanka Trump ve Jared Kushner çifti, Kudüs'e geldiğinde bir dizi ziyarette bulundu. Resmi temaslar gerçekleştiren çift, sonrasında ise büyükelçiliğinin açılış lansmanına katıldı. Lansmanda gülüp eğlenen ve zafer edasıyla kutlamalar yapan çift, İsrail'in "yeni dönemini" kutladı.

Kushner ve Trump çiftinin şeytani eğlenceleri sırasında gerçekleşen bir diğer olay ise Ramallah ve Gazze'de gerçekleştirilen İsrail karşıtı eylemlerdi. Ancak son derece barışçıl olan bu eylemler İsrail askerlerinin barbarlığı ile büyüdü ve bir katliama dönüştü.

KATLİAMA ALKIŞ TUTTULAR

Trump ve Kushner'in eğlenceleri sırasında binlerce Filistinli topraklarına kanlarını döktü. 37 Filistinli İsrail askerlerinin barbarlığı ile şehit olurken, bin Filistinli de çeşitli yererinden yaralandı. Yaralıların bir kısmının da durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail askerleri Gazzelilerin üzerine kurşun yağdırdı VİDEO