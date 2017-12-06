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'Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı'

Mogherini ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ikili görüşmenin ardından, Brüksel'deki AB Konseyi binasında basın toplantısı düzenledi.

AA | 06.12.2017 - 10:12..
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail-Filistin arasındaki barış sürecinin tekrar başlatılması gerektiğini belirterek, "İsrail-Filistin sorununa iki devletli bir çözüm bulanarak tüm tarafların beklentilerinin yerine getirilmesi için Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı." dedi.

'Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı'

Toplantıda, Orta Doğu Barış Süreci, İran ile nükleer anlaşma, Suriye'deki mevcut durum ve Batı Balkanlar'a ilişkin konuları ele aldıklarını söyleyen Mogherini, görüşmenin ikili ilişkilere verilen önemi vurgulama fırsatı sağladığını söyledi.

"KUDÜS İKİ DEVLETİN BAŞKENTİ OLMALI"

AB'nin İsrail-Filistin arasındaki barış sürecinin tekrar başlatılmasını desteklediğini kaydeden Mogherini, "İsrail-Filistin sorununa iki devletli bir çözüm bulanarak tüm tarafların beklentilerinin yerine getirilmesi için Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı." diye konuştu.

Orta Doğu Barış Süreci'ne zarar verebilecek tüm gelişmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Mogherini, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Brüksel'de ağırlayacaklarını duyurdu.

"İRAN'IN FAALİYETLERİ CEVAPSIZ KALMAYACAK"

ABD ve AB arasında tarihi bağlar ve ortak değerlere dayanan bir ilişki olduğunu hatırlatan Tillerson, ikili görüşmelerde birçok önemli konuya değindiklerini belirtti.

Tillerson, AB'nin Kuzey Kore'ye ilişkin kararlı duruşundan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik baskılar, Kuzey Kore bu yoldan vazgeçene kadar ya da diyalog yolunu seçene kadar devam edecek." açıklamasında bulundu.

ABD'nin AB ile terörle mücadele konusunda da iş birliğine devam edeceğini kaydeden Tillerson, "Terör kafasını nerede çıkarırsa orada ona karşı savaşacağız." ifadesini kullandı.

Tillerson, İran konusunu da ele aldıklarını kaydederek, İran'ın nükleer anlaşmaya tam olarak bağlı kalmasının önemine değindi.

İran'ın özellikle Suriye ve Yemen olmak üzere bölgede "istikrarsızlaştırıcı" eylemleri olduğuna dikkati çeken Tillerson, "İran'ın faaliyetleri gözardı edilemez ve cevapsız kalmayacaktır." diye konuştu.

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