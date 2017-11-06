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Küfürle karşılık verdi diye arkadaşını öldürdü

Kayseri'de çay ısmarlamak istediği arkadaşının kendisine küfür etmesiyle başlayan kavga liseli Ersin'in ölmesiyle son buldu.

06.11.2017 - 17:11
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi katlı otoparkında geçen cumartesi günü, iddiaya göre, Taha Ş. ile Ersin Taşdemir arasında çıkan tartışma önce küfürleşmeye sonrada bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Taha Ş., Taşdemir'i karnından bıçaklayarak öldürdü.

Küfürle karşılık verdi diye arkadaşını öldürdü

KÜFÜRLE KARŞILIK VERMESİNE SİNİRLENİP ÖLDÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Taha Ş., sorgusunda, çay ısmarlamak istediği Taşdemir'in kendisine küfürle karşılık vermesiyle kavganın başladığını ve cinayeti işlediğini söyledi.

Sorgusunun ardından adliyeye gönderilen Taha Ş., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.

Küfürle karşılık verdi diye arkadaşını öldürdü

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