Küfürle karşılık verdi diye arkadaşını öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi katlı otoparkında geçen cumartesi günü, iddiaya göre, Taha Ş. ile Ersin Taşdemir arasında çıkan tartışma önce küfürleşmeye sonrada bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Taha Ş., Taşdemir'i karnından bıçaklayarak öldürdü.
KÜFÜRLE KARŞILIK VERMESİNE SİNİRLENİP ÖLDÜRDÜ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Taha Ş., sorgusunda, çay ısmarlamak istediği Taşdemir'in kendisine küfürle karşılık vermesiyle kavganın başladığını ve cinayeti işlediğini söyledi.
Sorgusunun ardından adliyeye gönderilen Taha Ş., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.