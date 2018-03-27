Kukla gösterisini ayaklarıyla yapıyor

İtalyan sanatçı Veronica Gonzales, İtalya ve dünya gastronomisi açısından önemli bir referans kabul edilen Mutfakta Bilim ve İyi Yeme Sanatı adlı yemek kitabının yazarı Pellegrino Artusi'nin lezzete adanmış yaşamını kendine has kukla tekniğini kullanarak ayaklarıyla sahneliyor.

MUTFAKTAKİ AYAKLAR

12. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nin davetlisi olarak kente gelen 35 yaşındaki Gonzales, ayaklarını kullanarak müzik, şiir, ritim ve yemek sanatını bir araya getirdiği Mutfaktaki Ayaklar adlı gösterisini İzmirlilerin beğenisine sunuyor.

Gonzales, İtalyan kadınların tariflerinden derleyerek hazırladığı yemek kitabıyla İtalyan yemek kültürünü dünyaya anlatan Artusi'nin dehasını, sadık asistanı Marietta'nın gözlerinden ayak tabanlarına bir çift göz, ağız ve burun, ayak parmaklarına da peruk takıp bacaklarına kıyafet giyerek anlatıyor.