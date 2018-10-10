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Kuklacılar Ankara'da buluşacak

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde 36 oyun sahnelenecek.

AA | 10.10.2018 - 13:38..
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Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ve Tiyatro Tempo tarafından Ankara Üniversitesi iş birliğinde, 12-21 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek festivalde 9 yabancı ve 4 yerli grup sahne alacak.

KARAGÖZ FİGÜRLERİ

Festival, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda "Sokrates'in Son Gecesi" oyunuyla açılacak.

Festivalde, söyleşiler ve tartışmalar yapılacak, atölyelerin yanı sıra sanatçı Ayşe Uysal'ın minyatür çalışmalarından oluşan "Karagöz Figürleri" sergisi de yer alacak.

Kuklacılar Ankara'da buluşacak

9 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

Felsefi bir oyunu, kukla tiyatrosu metnine uyarlamanın kolay bir iş olmadığını belirten Festival Direktörü Marina Yüce, "Repertuvarımızdaki 42 oyundan birisi de 'Sokrates'in Son Gecesi.' Bu oyunu iki yıldır oynuyoruz fakat seyirciyle çok fazla buluşan bir oyun değil, konu olarak felsefe ve hayatla ilgili" dedi. Festivalde 9 farklı ülkeden katılımcılar olacak ve festival boyunca 13 farklı grup 36 oyun sahneleyecek" dedi.

Kuklacılar Ankara'da buluşacak

Kuklacılar Ankara'da buluşacak

Kuklacılar Ankara'da buluşacak

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