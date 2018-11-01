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Kula’da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde baba ve oğul, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda baba hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralandı.

İHA | 01.11.2018 - 10:30..
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Olay, saat 01.00 sıralarında Kula İlçesi Zaferiye Mahallesi 138. Sokak'ta Halil Çelik’e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte aynı evde yaşayan baba Halil Çelik’in (57) kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce evin kapısı çalındı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Baba Halil Çelik, kapıyı açmasının ardından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan oğul Ramazan Çelik’e (30) de, aynı kişi ve ya kişilerce silahla ateş edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, saldırıya uğrayan baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kula’da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Burada tedavi altına baba Halil Çelik (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğul Ramazan Çelik (30) ise ilk müdahaleleri yapılmasının ardından ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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