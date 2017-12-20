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Kulak ağrısı neden olur

Kişilerde çeşitli sebeplerden dolayı kulak ağrısı meydana gelebilir.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 16:39..
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Kulak ağrısının çeşitli basit sebepleri bulunsa da bazı ciddi sebepleri de olabilir. Kulak ağrılarının büyük bölümü kulağın ortasında bulunan östaki borusunun tıkanması nedeniyle ortaya çıkar.

KULAK AĞRISININ NEDENLERİ

Kulak ağrısına neden olan bazı faktörler şunlardır:

- Gürültülü ortamlar

- Uçak yolculuğu

- Biliçsiz kulak temizliği

- Dış kulak enfeksiyonu

- Çene ve diş ağrıları

KULAK AĞRISINI GEÇİRMEK MÜMKÜN

Kulak ağrısını geçirmek için bol sıvı tüketin, odanızı havalandırın, kulağınızı sıcak tutun, kulağınıza bir şey sokmayın, ağır aktivitelerden kaçının, sigara ve sigaralı ortamlardan uzak durun.

12 SAATTEN FAZLA SÜRERSE DOKTORA BAŞVURUN

Kişinin kulak ağrısı eğer 12 saatten faza sürüyorsa hemen bir hekime başvurmakta fayda var.

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