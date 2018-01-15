Kulak kiri nedir? Nasıl temizlenir?

Kulak kiri, cildin yağ ve ter bezlerinin salgısı ve epitelyum döküntülerden oluşur. Normal miktarda olması doğal kabul edilir. Aslında kulak kiri, koruyucu ve anti-bakteriyel özellikleri olan bir maddedir. Her insanın kulağı az ya da çok kir üretir.

Kulak içini kurcalamaya çalışmak, kulak pamuğu ya da kulak çöpü gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozar. Bu yöntemler kulağı temizlemek yerine zarar verir.

NASIL TEMİZLENİR?

Kulak kiri tıkanıklıklarının çoğu, kulağa birkaç damla bebek yağı ya da gliserin damlatmakla yumuşatılabilir. Su ile yıkama sıklıkla kullanılan bir yöntem olup, doktor tarafından da uygulanabilir.

Kulak temizliğini kendiniz gerçekleştirirken yaptığınız yanlış bir hareket, işitme sağlığınızı bozabilir.

Ayrıca, kulak temizlemede sıklıkla kullanılan tuzlu su solüsyonlarını; şeker hastaları, kulak zarı delik olanlar, kulak zarında tüp olanlar, suya karşı zayıf bağışıklık sistemi olanlar kullanmaktan kaçınmalıdır.

KULAK PAMUĞUNDAN UZAK DURUN

En uygun yöntem ise kulağın dış kısmının havlu veya peçetelerle silinerek temizlenmesidir. Kulak pamuğu gibi cisimler kullanmak çok da doğru değildir.

İşitme kanallarımızı tozdan ve bakterilerden koruya şey kulak kiridir. Bu yüzden hergün temizlemek yerine haftada 1 kez duştan sonra pamuk ile temizlemek tavsiye edilir.