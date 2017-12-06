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Kulaklıkların ömrünü kullanımı belirliyor

Son dönemde 5 liraya kadar düşen kulaklıkları dikkatsizce kullanmak, ürünün ömrünü kısaltıyor.

İHA | 06.12.2017 - 11:48..
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Eskişehir’de özel bir iletişim işletmesinde görev yapan Hasine Tümenci, vatandaşların kulaklıklarını çok çabuk bozduğunu ve bu sebeple günde 100’den fazla ürün sattıklarını belirtti.

"5 LİRALIK KULAKLIK DA 1-2 YIL KULLANILABİLİR"

Kulaklıkların hassas ürünler olduğunu dile getiren Tümenci, “Kulaklıklar artık 5 liraya kadar düştü. Ancak bu ürünlerin ömrü daha kısa değildir. Ucuz olmasına bakılmaması gerekir. 50 liralık ürünün de, 5 liralık ürünün de ömrünü müşterinin kullanımı belirler. Fiyat farklılığını belirleyen konu ise kulaklığın bass sistemidir. Ses konusunda daha başarılı bir kulaklık istiyorsak, tabi ki marka ürünlere yönelmekte fayda var. Ancak böyle bir hassasiyet yoksa, 5 liralık kulaklıklar da dikkatli bir kullanım ile 1-2 sene boyunca kusursuz olarak kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Kulaklıkların ömrünü kullanımı belirliyor

"KULAKLIKLARA HASSAS DAVRANILMALI"

5 liralık kulaklıklara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve çoğunun memnun kaldığını aktaran Hasine Tümenci, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"5 liralık kulaklıklara kesinlikle ön yargılı bakmamak lazım. Dikkatli ve hassas bir şekilde bu ürünleri muhafaza edersek, yıllarca kullanabiliriz. Ancak çoğu vatandaşımız genellikle buruşturup, kıvırıp çantasına attığı için çok çabuk bozuyorlar kulaklıklarını. Buruşturmak ve kıvırmak, kulakları ya kopartır ya da telini inceltir. Mümkün olduğunca kulaklıkların hassas kullanılması gerekiyor."

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