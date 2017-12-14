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Külçe altınla kokain alışverişine polis baskını

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, külçe altınla kokain alışverişi yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA | 14.12.2017 - 12:16..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yuliyan M.C.'nin bulunduğu otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'ndan itibaren takibe aldı. Uyuşturucu alışverişi yapılana kadar polis takipte kaldı.

BASKIN YAPILDI

Şüpheli, Yeşilköy'de alıcılarla buluştu; ekipler harekete geçti. Yapılan baskında Yuliyan M.C. ile alıcılar Ceyhan A. (42), Ahmet Rasim A. (47) ve Songül Ç. (33) gözaltına alındı.

Külçe altınla kokain alışverişine polis baskını VİDEO

49 KİLO KOKAİN VE 13 KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polisleri yaptığı aramalarda piyasa değeri 28 milyon lira olan 49 kilo 100 gram kokain ile 13 külçe halinde 17 kilo 257 gram altın ele geçirdi. Gözaltındaki 4 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Külçe altınla kokain alışverişine polis baskını

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