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Kullandığı madde zombiye çevirdi

İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçerek, sokak ortasında sızdı.

DHA | 07.05.2018 - 09:22..
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İzmir Alsancak'ta, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta zorlanan 25- 30 yaşlarındaki kişi, park halindeki araca tutunarak, ayakta kalmaya çalıştı.

Dengesini kaybedip yere yığılan kişiye çevredekiler müdahale etmek istedi. Bir kişi, "Ne içiyorsunuz bu hale gelmek için kardeşim?" diyerek, uyuşturucunun etkisindeki kişiyi ayıltmaya çalışsa da sonuç alamadı.

ZOMBİYE DÖNDÜ

Mahalle sakinlerinin ayağa kaldırdığı kişi, yürümeye çalışarak, oradan uzaklaşmak istedi; ancak adamın içler acısı hali, son zamanlarda içtikleri sentetik uyuşturucunun etkisiyle zombiye dönenleri hatırlattı.

Bir süre sonra kendisini toparlayan kimliği belirsiz kişi, yalpalayarak, sokaktan uzaklaştı.

Kullandığı madde zombiye çevirdi



Kullandığı madde zombiye çevirdi



Kullandığı madde zombiye çevirdi

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