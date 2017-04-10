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Kullandığı traktörün altında can verdi

Bursa'da dereye devrilen traktörünün altında kalan 74 yaşındaki Kadri İlhan yaşamını yitirirken, yanında bulunan eşi yaralandı.

10.04.2017 - 16:24
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Saat 14.30 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kadri İlhan yönetimindeki  16 BUP 92 plakalı traktörle Hasanağa Köyü yakınlarında devrilerek dereye yuvarlandı.

Kullandığı traktörün altında can verdi

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan Kadri İlhan, hayatını kaybederken, eşi Tenzile İlhan, dereden yaralı olarak çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Tenzile İlhan'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. İlhan'ın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Kullandığı traktörün altında can verdi

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kadri İlhan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kullandığı traktörün altında can verdi

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