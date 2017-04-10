Kullandığı traktörün altında can verdi

Saat 14.30 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kadri İlhan yönetimindeki 16 BUP 92 plakalı traktörle Hasanağa Köyü yakınlarında devrilerek dereye yuvarlandı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan Kadri İlhan, hayatını kaybederken, eşi Tenzile İlhan, dereden yaralı olarak çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Tenzile İlhan'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. İlhan'ın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kadri İlhan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.