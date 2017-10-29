Külliye'deki Cumhuriyet resepsiyonuna özel davetliler var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından isimler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları da davet edildi. Davranışlarıyla tüm Türkiye'yi duygulandıran kişiler ve çeşitli başarılara imza atan vatandaşlar da resepsiyonun özel davetlilere arasında bulunuyor.

Hamdu Sena

HAMDU SENA VE PAKİZE TEYZE DE LİSTEDE

Bursa'da meyve bahçelerinden geçerken hamile eşi için ağaçtan erik ve kayısı kopartan ve meyvelerin parasını ağaca asan minibüs şoförü Soner Kaya. Çorum'da anne ve babasını kaybeden bedensel ve zihinsel engelli yeğeni Murat Memiş'in bakımını 40 yıldır tek başına üstlenen Pakize Memiş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat eden madencilerle bu davranışlarından ötürü madencilere incir ve mektup gönderen Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar da Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Pakize teyze ve yeğeni

BOMBA BULAN DRONE YAPTI

Muş'ta terör örgütünün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek, toprağa gömülü patlayıcıları bulabilen drone tasarlayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da (üstte) Külliye'ye davetli.

GİRİŞİMCİ KADINLAR DA DAVET EDİLDİ

Rize'de karla kaplı dik yamaçta, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtındaki okul çantasına koyarak barınağa götüren 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin de resepsiyonun konukları arasında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın resepsiyona davet ettiği isimler arasında girişimciler de yer aldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kuru inciri farklı bir şekilde kurutarak incir cipsini geliştiren annekız girişimciler Semra ve Gizem Ünal da Külliye'ye davet edilenler arasında. Malatya'da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında, iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenen ve daha sonra kumaş fabrikası kuran Şehriban Şahin resepsiyona katılacak.