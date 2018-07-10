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Külliye'deki törene önemli isimler katıldı

Dün akşam gerçekleşen yemin töreninde siyaset, spor, iş ve sanat dünyasından birçok isim de vardı.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 12:55..
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne yaklaşık 5 bin kişinin katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene katılan misafirlere yemek verdi.

Külliye'deki törene önemli isimler katıldı

ERDOĞAN'IN ÖZEL MİSAFİRLERİ DE VARDI

Törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.

Eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi gibi isimler de Erdoğan'ın özel misafirleri olarak davetliler arasındaydı.

Külliye'deki törene önemli isimler katıldı

DAVETLİLERİN ARASINDA ALİ KOÇ DA VARDI

Ali Koç, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Alişan, Yavuz Bingöl, Wilma Elles, Esra Erol, Müge Anlı gibi isimler de törendeydi.

Törene katılan Alişan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Külliye'deki törene önemli isimler katıldı

Külliye'deki törene önemli isimler katıldı

Külliye'deki törene önemli isimler katıldı

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