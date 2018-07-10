Külliye'deki törene önemli isimler katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne yaklaşık 5 bin kişinin katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene katılan misafirlere yemek verdi.

ERDOĞAN'IN ÖZEL MİSAFİRLERİ DE VARDI

Törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.

Eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi gibi isimler de Erdoğan'ın özel misafirleri olarak davetliler arasındaydı.

DAVETLİLERİN ARASINDA ALİ KOÇ DA VARDI

Ali Koç, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Alişan, Yavuz Bingöl, Wilma Elles, Esra Erol, Müge Anlı gibi isimler de törendeydi.

Törene katılan Alişan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.