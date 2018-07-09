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Külliye'den Kılıçdaroğlu ve İnce'ye davet

Bugün Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş programı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'ye ayrı ayrı davetiye gönderildi.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 11:43..
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Külliye'den Kılıçdaroğlu ve İnce'ye davet

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Bugün Türkiye Cumhuriyeti resmen parlamenter sisteme veda ederek Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor.

ÜLKE BAŞKANLARI ORADA OLACAK

Külliye'de düzenlenecek olan törene dünyanın çeşitli ülkelerinden cumhurbaşkanları, başbakanlar ve temsilcileri katılacak.

Bununla birlikte sanat, spor camiasından çok sayıda kaıtlım bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU VE İNCE DE DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi de çağırdı. Kılıçdaroğlu ve İnce'ye davetiyeler ayrı ayrı gönderildi.

KATILMAYACAKLAR

Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın 24 Haziran'daki rakibi Muharrem İnce'nin de davetiyelere olumlu cevap vermeyerek törene katılmayacakları belirtiliyor.

Öte yandan törene davet edilen İyi Parti'den de olumlu yanıt gelmediği belirtiliyor.

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