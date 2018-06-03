Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

1 Bakan Eroğlu’ndan Bilecik’e stat sözü Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilecik’e yeni bir stat yapılması için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşeceğini söyledi.

2 Akşener, Kılıçdaroğlu'yla görüşeceğini açıkladı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter sistem için yol haritası belirlemek üzere görüşecekler.

3 Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu Örgütün "1. Ana Jet Üs Komutanlığı imamı" olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

4 Diyarbakır Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da hitap edecek.

5 Mahir Ünal: Anadolu'yu insanlığın son adası olarak görüyoruz Kahramanmaraş'ta bulunan Ünal, "Biz Anadolu'yu insanlığın son adası olarak görüyoruz, biz Anadolu'yu merhametin kalbi olarak görüyoruz." dedi.

6 Muhalefetin seçim vaatleri yapım değil yıkım ile dolu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala adayların seçim vaatleri en çok konuşulan konulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan istikrar ve kalkınma hedeflerinden bahsederken muhalefet yıkım vadediyor.