Külliye’nin mutfağı öğrencilere emanet

Yiyecek içecek hizmetleri bölümünden özel olarak seçilen 22 lise öğrencisi, devlet protokolünü ve yerli yabancı birçok konuğu ağırlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mutfağında tecrübe kazanıyor.

MÜLAKATLAR SONUCU SEÇİLDİLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mutfağına yetkililer tarafından yapılan mülakatlar sonucunda Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünden uygulama eğitimlerini tamamlamak için öğrenciler seçiliyor.





"GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

12. sınıf öğrencilerinden 22 kişi, okulda aldıkları eğitimlerini son derece önemli bir mutfak olan Külliye mutfağında pekiştiriyor.

Okul Müdürü Nazan Şener,"Okulumuzda 12 meslek alanından bir tanesidir yiyecek içecek hizmetleri alanı. Bugün aşçılık atölyesindeyiz. Aşçılık atölyesindeki çalışmalarda 11. sınıflarımız eğitimlerine yeni başladılar. Çocuklarımız Türk mutfağı, dünya mutfağı ve çeşitli mutfakları öğrendikten sonra kendi becerilerinin ve eğitimde aldıkları becerileri birleştirerek birer iyi mutfak sanatı ustası olarak yetiştirilme hedefinde. Çocuklarımızın zaten bütün çalışmalarda hedefleri en iyisi olmak. Müşterilerini kendileri seçmek, kendi işlerini kurabilmek, üst öğrenimde de alanlarında üst öğrenime gidebilmek. Bunda da ne kadar başarılı olduğumuz istatistiklerde çıkıyor zaten. Güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİP YAPARAK SATIŞA SUNUYORLAR"

Nazan Şener, "İlk uyguladıklarının zaten kendileri de tadına bakıyorlar. Çünkü servis ve sunumu da öğreniyorlar. O yüzden birbirlerine servis yapıyorlar, yiyorlar, sunum yapıyorlar. 12. sınıftaki çocuklarımız bir grup işletmeye gittikten sonra okul atölyesinde kalanlar artık döner sermayenin getirdiği, temin ettiği malzemelerle üretim yaparak satışa sunuyorlar" diye konuştu.





DESTEK BAKANLIKTAN

Müdür Nazan Şener, "Okulumuzda 300 kişi hem en hemen her gün yemek yiyor. Bakanlığın desteklediği yarım yatılı öğrencilerimiz var. Onlara ücretsiz yemek çıkartıyoruz. Onun ücretini bakanlık ödüyor. Bunun dışında dışarıdan gelen müşterilerimiz var. 140 öğretmenim var. 140 öğretmenim de zaten okulda bulunduğu sürece yemeğini burada yiyor" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLERİMİZ BEĞENİLDİKÇE ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

11. sınıf yiyecek içecek öğrencisi Ayşegül Öğrük, "Sunum yapıyoruz. Beğenildikçe daha çok mutlu oluyoruz. Beğenilmese de üzülmeye gerek duymuyorum. Çünkü kalabalık bir yere yemek yaptığım için eleştiriye kapatıyorum kendimi. En beğenilen yemeğim, genelde evde tatlı türü yaptığım için browni kek yaparım, onu çok beğenirler" dedi.



