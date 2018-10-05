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Külliyeyi bombalayan pilot memurları tehdit etti

FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan eski F-16 pilotu sanık Müslim Macit, tutuklu bulunduğu cezaevinde konuşmaları yansıdı.

AA | 05.10.2018 - 14:59..
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Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Müslim Macit'in odasına rutin kontrole gelen infaz koruma memurları, sanığın odasındaki panoda gazetelerden kopartılmış kupür ve fotoğrafları gördü.

"BURAYA BEN İSTEDİĞİMİ ASARIM"

Memurların, panoya asılan kupür ve resimleri kaldırması gerektiğini bildirmeleri üzerine, sanık Macit, "Buraya ne asacağıma siz karar veremezsiniz. Buraya ben istediğimi asarım." diye karşılık verdi.

EN KISA ZAMANDA HESAPLAŞIRIZ

Panoya sadece aileye ait fotoğrafları ve idare tarafından verilen talimatların asılabileceği uyarısında bulunan memurlara Macit, "Bunun hesabını soracağım size. Sizinle en kısa zamanda hesaplaşırız." şeklinde tehdit içeren sözler kullandı.

Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Müslim Macit hakkında disiplin soruşturması başlattı. İfadesi alınan Macit, kendisine suçlu muamelesi yapıldığını, yargılamasının sürdüğünü ve görevli memura hakaret etmediğini savundu.

Külliyeyi bombalayan pilot memurları tehdit etti

5 GÜN HÜCRE CEZASI

Gazetelerden kopardığı resim ve kupürleri panoya asmasının suç olmadığını ileri süren Macit, memurun kendisini uyarmasına anlam veremediğini ve kimseyi tehdit etmediğini savundu. Disiplin soruşturması sonucunda "kamu görevlilerine hakaret ve tehditte bulunmak" suçunu işlediği belirlenen Macit, eyleminden dolayı 5 gün hücre cezasına çarptırıldı. Macit, verilen cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu. İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

KÜLLİYEYİ BOMBALAMIŞTI

Eski F-16 pilotu Müslim Macit'in, 16 Temmuz 2016 günü saat 06.19'da ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0671 kuyruk numaralı F-16 ile Cumhurbaşkanlıgˆı Ku¨lliyesi yakınındaki ko¨pru¨lu¨ kavşak ve otoparka iki MK-82 bombası attıgˆı belirlenmişti.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi ile Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbecilerin uçak, helikopter ve zırhlı araçlardan açtıkları ateş sonucu 29 kişi şehit olmuş, çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

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