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Kulp'taki 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 4 köy ve mezrada, halkın can ve mal güvenliğini korumak adına sokağa çıkma yasağı getirildi.

17.11.2017 - 09:34
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Alaca Köyü ve Meydan, Billurderesi ile Şenyayla mezralarında bugün saat 05.00'dan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Kulp İlçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN"

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp ilçesine bağlı olan; Alaca Köyüne bağlı Meydan Mezrası, Billurderesi Mezrası ve Şenyayla Mezrası) 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." denildi.

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