taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.884
USD
5,3039
EURO
6,1457
ALTIN
206,32
PETR
74,1300

Kültepe için hedef UNESCO kalıcı listesi

Binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün daimi listeye dahil edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

AA | 08.08.2018 - 15:27..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için çalışmalar başladı.

HEDEF UNESCO DAİMİ LİSTE

Kayseri kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan, binlerce yıllık tarihi ve kültür mirasa sahip Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nden daimi listeye alınması planlanıyor.

Geçici listeye 2014 yılında alınan, 2015'te de kazılarda ortayla çıkarılan çivi yazılı kil tabletleri Dünya Bellek Listesi'ne alınan höyüğün asıl listeye alınması için gerekli evraklar bu yıl tamamlanarak Bakanlığa başvuru yapılacak.

Kültepe için hedef UNESCO kalıcı listesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yasa dışı bahis çetesine operasyon

Yasa dışı bahis çetesine operasyon

119
Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

138
AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

67
Önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak meslekler

Önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak meslekler

62
Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi

Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi

56
Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

207
Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM