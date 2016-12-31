Kültür mozaiği: Oş

Skylife Dergisi bir gezi yazısı yazarak Oş ile ilgili bilgileri paylaştı: “Kalpak” adı verilen geleneksel şapkalardan çay takımlarına ve mevsimlik meyve/sebzelere kadar her şeyi bulabileceğiniz Jayma Pazarı'nda alışverişe çıkın.

MANZARAYI SEYREDİN

- Şehri daima tepeden gören "Süleyman'ın Tahtı" kayalıklarına çıkarak manzarayı seyredin.

- UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Orta Asya'daki en bozulmamış kutsal dağ olan Süleyman Dağı eteklerinde bir yürüyüşe çıkın.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ YOLCULUK YAPILABİLİR

- Oş’un Tarih ve Kültür Müzesi’nde bölge kültürüne ışık tutan eserleri inceleyin, Kırgızistan doğası hakkında bilgi alın. Türk Hava Yolları İstanbul'dan Oş'a haftanın üç günü (pazartesi, çarşamba, cumartesi) karşılıklı seferler düzenliyor.