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Kültür mozaiği: Oş

Kırgızistan'daki Fergana Vadisi'nde bulunan Oş, sayısız etknik gruplarıyla bir kültür mozaiği oluşturuyor.

31.12.2016 - 16:25
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Skylife Dergisi bir gezi yazısı yazarak Oş ile ilgili bilgileri paylaştı: “Kalpak” adı verilen geleneksel şapkalardan çay takımlarına ve mevsimlik meyve/sebzelere kadar her şeyi bulabileceğiniz Jayma Pazarı'nda alışverişe çıkın.

Kültür mozaiği: Oş

MANZARAYI SEYREDİN

- Şehri daima tepeden gören "Süleyman'ın Tahtı" kayalıklarına çıkarak manzarayı seyredin.

- UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Orta Asya'daki en bozulmamış kutsal dağ olan Süleyman Dağı eteklerinde bir yürüyüşe çıkın.

Kültür mozaiği: Oş

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ YOLCULUK YAPILABİLİR

- Oş’un Tarih ve Kültür Müzesi’nde bölge kültürüne ışık tutan eserleri inceleyin, Kırgızistan doğası hakkında bilgi alın. Türk Hava Yolları İstanbul'dan Oş'a haftanın üç günü (pazartesi, çarşamba, cumartesi) karşılıklı seferler düzenliyor.

Kültür mozaiği: Oş

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