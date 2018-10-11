Kültür Sokağı'nda kültür duvarı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otogar ve belediye binası bitişiğindeki Kültür Sokağı üzerinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İpek Yolu Ortaokulu ile Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bakan duvara, dünya ve Türk edebeyitanın önde gelen yazarlarının isimleri, kitapları ve Türk tarihinin önemli olaylarını sembolize eden resim ve figürlerinin çizilmesi, hem vatandaşlardan hem de öğrencilerden olumlu tepki aldı.





BEĞENİ TOPLADI

Kızıltepe Belediyesi tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, profesyonel ressamlar tarafından hazırlanan Kültür Sokağı'ndaki bu proje, her gün okula gelen öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırdığı belirtildi. Özel ışıklarla süslenen cadde, akşam saatlerinde sokaktan geçenlerin beğenisini kazanıyor.

MODERNLEŞEN ŞEHRİN ÇEHRESİ

Kızıltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, sıradan bir duvarın proje sonrası bir kültür eseri haline geldiğini belirterek, "Görmüş olduğunuz, önünde durduğumuz bu kültür duvarı da bu görev yaptığımız süre içerisinde, şehrimizin çehresini daha modern bir hale getirilmesi, kentlik bilincinin oluşması ve insanların da kültürel olarak taleplerini yerine getirilmesi amacıyla düşünülmüş bir projeydi" dedi.





"PROFESYONEL RESSAMLARLA ÇALIŞTIK"

Başkan Cevdet Topal, "Bu çalışmayı yaptığımız duvarımız, boydan boya okullarımızın olduğu bir duvar. O yüzden gençlerimizin de buna sahip çıkacaklarını düşünerek bu sokağın, bu cademizin de niteliğine uygun olarak, böyle bir çalışma yapmayı düşündük. Buranın bir kültür sokağı olmasını istedik. Yapımında profesyonel ekiplerle ve profesyonel ressamlarla çalıştık" diye konuştu.





"HER RESMİN BİR HİKAYESİ VAR"

Cevdet Topal, "Burda gördüğünüz her bir resmin bir hikayesi var. Bir kısmı bölgemizin özeliklerini anlatıyor. Duvarlarımızda el değirmeni ile un çeken kadınlarımızı da görebilirsiniz. Ya da bizim milli benliğimizin tarihi olan, unutulmaması gereken figürleri de içeriyor. Çanakale şehitliğimizi görebilirsiniz. İnsanlarımız buna sahip çıktı. Bu güne kadar korudular, böyle bir güzelik oldu. Bu cadde ile ilgili çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAYDALI"

Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Veysel Samet Kayaca, her gün okula gelirken kitap ve yazarların isimlerine baktığını belirterek, "Bu yıl lise hayatına başladım. Her sabah bu yoldan geçerken kitaplara bakıyorum. Mesela Suç ve Ceza kitabını okumaya başladım. Bunu yapandan Allah razı olsun. Bizim yazarlarımız daha çok duyurulmalı, daha çok Türkiye'ye faydalı olamalı. Kitaplardan çok fayda görüyoruz" dedi.

"MERAK ETTİM OKUDUM"

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisilerinden Ferhat Karaboğa da, "Her sabah saat 07.30'da okula gidiyorum. Kitaplar gözüme takılıyordu. Merak ettim mesela 'Ülke' diye bir kitap vardı. Onu merak ettim aldım okudum ve çok güzel kitaptı. Böyle bir çalışma olduğu için çok mutlu oldum" ifadesini kullandı.





TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİ YER ALIYOR

Kültür duvarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutku, Mevlana, Maksim Gorki, İbn Haldun, Faik Baysal, Cemil Meriç, Necati Cumalı, Necip Fazıl Kısakürek, Memduh Şevket Esendal, Dostoyevski, Abbas Sayar, Samiha Ayverdi, Balzac gibi yazar ve kitap isimlerinin işlendiği metal kaplamalar yer alıyor. Ayrıca kültür duvarına, Çanakkale Şehitliği, semah, un çeken kadınların resimleri yer alırken, duvarda güzel manzara resimler de yerini aldığı görüldü.



