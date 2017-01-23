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Kültür Tepesi’nde iyileştirme çalışmaları yapılacak

İzmit Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan 19 bina için çalışmalara başladı.

23.01.2017 - 12:26
  1. Haberler
  2. Emlak

İzmit Belediyesi, Kültür Tepesi’ne cephesi bulunan imaret yokuşu, İnönü caddesi ve Saray yokuşundaki binalarda cephe iyileştirmesi yapacak.

Kültür Tepesi’nde iyileştirme çalışmaları yapılacak

19 BİNAYI KAPSAYACAK

İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bölgedeki 19 binayı kapsayacak cephe iyileştirme projeleri Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Kültür Tepesi’nde iyileştirme çalışmaları yapılacak

İHALE HAZIRLIĞI TAMAMLANACAK

Çalışmalar kapsamında, alt katlar tamamen ahşap görünümlü kompozit kaplanarak üzerlerine kutu harflerle firma isimleri yazılacak. Görüntü kirliliğine sebep olan antenler çatıya kaldırılacak, klimalar dekoratif ünitelerle kapatılacak. Cephe iyileştirme projesinin ihale hazırlığının da yakında tamamlanacağı bildirildi.

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