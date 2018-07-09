taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.253
USD
4,6861
EURO
5,5074
ALTIN
189,62
PETR
78,2300

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı olarak Mehmet Ersoy seçildi.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 22:45..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy getirildi.

MEHMET ERSOY KİMDİR

1968'de İstanbul'da doğan Ersoy, İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip Ersoy, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi.

Mehmet Ersoy, 2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni sistemin ilk kabinesi

Yeni sistemin ilk kabinesi

321
703 numaralı KHK yayınlandı

703 numaralı KHK yayınlandı

57
Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

339
HDP'li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

HDP'li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

342
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

813
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

46
Abdullah Gül Beştepe'de

Abdullah Gül Beştepe'de

274
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM