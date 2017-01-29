Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını (EMITT) ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, dünyanın sayılı fuarlarından biri olarak nitelediği EMITT'e yurtiçi ve yurtdışından yoğun ilgi olduğunu anlattı.



Avcı, "Fuar uluslararası kabul anlamında çok başarılı geçiyor. Ülkemizin tanıtımına ve buraya iştirak eden ülkelerin de tanıtımına katkıda bulunan güzel bir fuar döneminden geçiyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı'na düşürülen kredi notu soruldu

"BİZDEKİ VERİLER ÖYLE DEMİYOR"

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürmesine ilişkin sorular üzerine Avcı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ulaşabildikleri, ölçülebilir ve tartılabilir birtakım değişkenler üzerinde bazı öngörülerde, tahminlerde bulunduklarını söyledi.



Bakan Avcı, "Ellerindeki veriler ne kadar sağlıklı, o veriler arasındaki ilişkileri ne kadar doğru kuruluyor, onlar ayrı bir teknik tartışma konusu olabilir ama onlar da nihayet ellerine ulaşan ölçülebilir değişkenler üzerinden bazı kestirimlerde bulunuyor. Bize ulaşan, bizdeki veriler öyle demiyor ama onların elindeki veriler farklı olabilir" diye konuştu.

"MİLLET ONLARI ŞAŞIRTIR"

Bugünün teknolojisiyle geriye doğru simülasyonlar yapmanın mümkün olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:



"Farz edelim ki 14 Temmuz 2016'da var olan bütün değişkenleri biz bu araştırma kuruluşlarının önüne koysaydık. 'Yani Türkiye'de 24 saat şu kadar hareketli tugayı ele geçirmiş olan, şu kadar hain şöyle bir darbe teşebbüsünde bulunacak, şunlar yaşanacak. Siz bundan sonra 16 Temmuz'a ilişkin nasıl bir kestirimde bulunuyorsunuz?' diye sorsaydık. Çizecekleri tablo bütün 14 Temmuz verileriyle, yapacakları açıklamalar, herhalde 16 Temmuz'da Türkiye'nin gerçekten yaşadıklarıyla, 16 Temmuz, sonrası ve bugün yaşadıklarımızla, çok alakalı olmayan, çok karanlık ve kötümser birtakım senaryolar üreteceklerdi. Haklı da olacaklardı. O ölçülebilir değişkenler içerisinde gerçekten öyle kestirimler yapılması gerekebilirdi ama ne oldu? Masanın üzerine konması mümkün olmayan bir değişken, Türk milleti devreye girdi. Onların muhtemel skalalarının çok dışında bambaşka bir Türkiye'nin kapılarını açtı. Yani onlar tahminler yaparlar ama zaman zaman böyle işte, milletler onları şaşırtabilir. İnşallah turizm ve diğer alanlarda da bu tür karanlık veya kötümser tahminlerin tutmadığını, milletin ve Türkiye'nin şaşırtmaya devam edeceğini hep birlikte görürüz."