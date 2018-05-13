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Çitalar tarafından saldırıya uğrayan aile

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1 ABD'den Kim'e yaptırımlar kalkabilir mesajı Kuzey Kore lider Kim ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kendi taraflarından uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılabileceğini açıkladı.

2 Kum fırtınası Hindistan'da can almaya devam ediyor Hindistan'da aşırı yağışlar ve kum fırtınasında Uttar Pradeş eyaleti ile başkent Yeni Delhi'de 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

3 Gürcistan'da uyuşturucu operasyonlarına tepki Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Tiflis’teki gece kulüplerinde yaptığı uyuşturucu operasyonu ülkenin pek çok yerinde protesto edildi.

4 Denizli'de hava tahmin balonu düştü Denizli'de düşen meteorolojiye ait hava tahmin balonu kısa süreli paniğe neden oldu.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de konaklayacağı otele geldiğinde onu görmek isteyen vatandaşlar tarafından şarkılar ve marşlar eşliğinde karşılandı.

6 Kocaeli'de otomobil evin çatısına uçtu Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında bulunan tek katlı evin çatısına sonra da evin çatısından dere yatağına girdi.