taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.078
USD
4,6979
EURO
5,4960
ALTIN
191,12
PETR
74,8200

Kumaş paraşütüyle Eyfel'den atlayan terzi: Franz Reichelt

Fransız terzi Franz Reichelt, Eyfel Kulesi'nden atlamak için kullandığı kumaş yapımı paraşütüne çok güvenmişti: 'Yakında görüşürüz dedi'; yere çakıldı.

Özel İçerik | 26.06.2018 - 09:53..
  1. Haberler
  2. Tarih

Selen KALDIRIM/ [email protected]

1890’ların havacılık çağlarında oldukça ilginç bir iddia gündeme geldi. Mesleğinin ötesinde hayalleri olan Fransız terzi Franz Reichelt, “takım elbise” dediği paraşütüyle, Eyfel Kulesi’nden oldukça iddialı bir atlayış gerçekleştirecekti. Terzi Reichelt şöyle diyordu; “Paraşütümün argümanlarınıza nasıl kararlı olduğunu göstereceksiniz!’’ Gösteremediler…

HAVACILIK ÇAĞINDA BİR TERZİNİN DRAMI

1890'lar ve 1900'lerde, havacılık çağı yaşandı; sıcak hava balonları ve hava gemileri gittikçe daha popüler hale geldi ve erken ağır hava araçları geliştirildi. Terzi Reichelt bu yeni teknoloji serüvenine damgasını vurmak istiyordu. 1910'ların başlarında, insanlar hava yolculuğunun güvenliğine odaklanmaya başlamışlardı ve pilotların ve yolcuların uçaklardan kurtulmak için kullanabilecekleri bir paraşüt yoktu.

Kumaş paraşütüyle Eyfel'den atlayan terzi: Franz Reichelt

KUMAŞTAN YAPTIĞI PARAŞÜTÜNE ÇOK GÜVENDİ

Uzmanlığını bir terzi olarak kullanarak Reichelt, atlayışta kişiyi yavaşlatacağına inandığı ipek kanatlı prototipler yaptı. Ancak, bu prototipler bir uçakta kullanılabilecek ağırlık ve ebattan çok uzaktaydı. İpek gölgelik ve kauçuk astar ile süslenmiş  standart elbisesine: o bir “paraşüt-takım elbise” diyordu.  Bu amaçlara göre Reichelt, Paris Polis Departmanını, paraşütünü Eyfel Kulesi'nin ilk etabından denemek için başvuru yapmaya başladı. Bir yıldan fazla bir süre reddedildikten sonra, Paraşüt takımının işe yarayacağını kanıtlamaya kararlı olan Reichelt, tasarımını rafine etmeye ve test etmeye devam etti. Reichelt'a 4 Şubat 1912'de kuledeki paraşütünü test etmesine izin verildi.

Kumaş paraşütüyle Eyfel'den atlayan terzi: Franz Reichelt

GÜVENLİK ÖNLEMİ İSTEMEDİ

Reichelt'in arkadaşlarının birçoğu kendisini zıplamaması için ikna etmeye çalıştı. Bu deneyde herhangi bir güvenlik önlemi kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda, “Buluşumu takdir etmek istediğimden, deneyi kendim ve hile olmadan denemek istiyorum” diyordu.

Kumaş paraşütüyle Eyfel'den atlayan terzi: Franz Reichelt

‘’GÖRECEKSİNİZ…’’

Bir tanık, Reichelt'e, paraşütle atlayacağı kısa yükseklikte açılamayacağını açıklamaya çalıştığı zaman, sadece şöyle cevap verdi: “Yetmiş iki kilo ve paraşütümün argümanlarınıza nasıl en kararlı olduğunu göstereceksiniz.’’

Franz Reichelt'in Eyfel'den atlayışı

EYFEL’DEN ATLADI: ‘’YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ’’

Takımını biraz gösterdikten sonra, Reichelt kulenin ilk etabına yükseldi, vücudunun ağırlığının ve katlanılan yüksekliğin elbisenin işe yaracağına inanmıştı. Saat 8: 22'de, Reichelt Eyfel Kulesi’nden atlamadan hemen önce önce, Reichelt “Yakında görüşmek üzere!” diye bağırdı.

Kumaş paraşütüyle Eyfel'den atlayan terzi: Franz Reichelt

ÖLDÜ

Ne ​​yazık ki, yerçekiminin terzi Reichert için başka planları vardı. Atladığı sırada paraşütü etrafına sarıldı ve 187 metre yüksekliğindeki soğuk zemine çarparak öldü. Bu hem ilham veren hem de iç burkan olay gazetelere "Trajik Deney" olarak geçti.

Kumaş paraşütüyle Eyfel'den atlayan terzi: Franz Reichelt

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

80
İstanbul için dolu alarmı

İstanbul için dolu alarmı

40
CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

268
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

51
Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili

97
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir

133
Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak şoför arıyor

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak şoför arıyor

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM