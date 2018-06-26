Kumaş paraşütüyle Eyfel'den atlayan terzi: Franz Reichelt

Selen KALDIRIM/ [email protected]

1890’ların havacılık çağlarında oldukça ilginç bir iddia gündeme geldi. Mesleğinin ötesinde hayalleri olan Fransız terzi Franz Reichelt, “takım elbise” dediği paraşütüyle, Eyfel Kulesi’nden oldukça iddialı bir atlayış gerçekleştirecekti. Terzi Reichelt şöyle diyordu; “Paraşütümün argümanlarınıza nasıl kararlı olduğunu göstereceksiniz!’’ Gösteremediler…

HAVACILIK ÇAĞINDA BİR TERZİNİN DRAMI

1890'lar ve 1900'lerde, havacılık çağı yaşandı; sıcak hava balonları ve hava gemileri gittikçe daha popüler hale geldi ve erken ağır hava araçları geliştirildi. Terzi Reichelt bu yeni teknoloji serüvenine damgasını vurmak istiyordu. 1910'ların başlarında, insanlar hava yolculuğunun güvenliğine odaklanmaya başlamışlardı ve pilotların ve yolcuların uçaklardan kurtulmak için kullanabilecekleri bir paraşüt yoktu.

KUMAŞTAN YAPTIĞI PARAŞÜTÜNE ÇOK GÜVENDİ

Uzmanlığını bir terzi olarak kullanarak Reichelt, atlayışta kişiyi yavaşlatacağına inandığı ipek kanatlı prototipler yaptı. Ancak, bu prototipler bir uçakta kullanılabilecek ağırlık ve ebattan çok uzaktaydı. İpek gölgelik ve kauçuk astar ile süslenmiş standart elbisesine: o bir “paraşüt-takım elbise” diyordu. Bu amaçlara göre Reichelt, Paris Polis Departmanını, paraşütünü Eyfel Kulesi'nin ilk etabından denemek için başvuru yapmaya başladı. Bir yıldan fazla bir süre reddedildikten sonra, Paraşüt takımının işe yarayacağını kanıtlamaya kararlı olan Reichelt, tasarımını rafine etmeye ve test etmeye devam etti. Reichelt'a 4 Şubat 1912'de kuledeki paraşütünü test etmesine izin verildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ İSTEMEDİ

Reichelt'in arkadaşlarının birçoğu kendisini zıplamaması için ikna etmeye çalıştı. Bu deneyde herhangi bir güvenlik önlemi kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda, “Buluşumu takdir etmek istediğimden, deneyi kendim ve hile olmadan denemek istiyorum” diyordu.

‘’GÖRECEKSİNİZ…’’

Bir tanık, Reichelt'e, paraşütle atlayacağı kısa yükseklikte açılamayacağını açıklamaya çalıştığı zaman, sadece şöyle cevap verdi: “Yetmiş iki kilo ve paraşütümün argümanlarınıza nasıl en kararlı olduğunu göstereceksiniz.’’

Franz Reichelt'in Eyfel'den atlayışı

EYFEL’DEN ATLADI: ‘’YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ’’

Takımını biraz gösterdikten sonra, Reichelt kulenin ilk etabına yükseldi, vücudunun ağırlığının ve katlanılan yüksekliğin elbisenin işe yaracağına inanmıştı. Saat 8: 22'de, Reichelt Eyfel Kulesi’nden atlamadan hemen önce önce, Reichelt “Yakında görüşmek üzere!” diye bağırdı.

ÖLDÜ

Ne ​​yazık ki, yerçekiminin terzi Reichert için başka planları vardı. Atladığı sırada paraşütü etrafına sarıldı ve 187 metre yüksekliğindeki soğuk zemine çarparak öldü. Bu hem ilham veren hem de iç burkan olay gazetelere "Trajik Deney" olarak geçti.