Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Erhan Ö’ya ait kümese gelen bir sansar, muhabbet kuşlarına ulaşmak için yol bulamayınca kümesin kapısıyla uğraşıp içeri giriyor.

15 BİN LİRA DEĞERİNDE KUŞ ÖLDÜRDÜ

Daha sonra muhabbet kuşlarına saldıran sansar, piyasa değeri 15 bin lira olan yaklaşık 15 muhabbet kuşunu tek tek boğuyor. Sabah kümese geldiğinde muhabbet kuşlarını telef olmuş halde bulan Erhan Ö., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince, olayın bir sansar tarafından gerçekleştirildiğini gördü.

Kümese giren sansar muhabbet kuşlarını öldürdü VİDEO