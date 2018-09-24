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Kümese giren sokak köpekleri 20 hindiyi telef etti

Kırşehir'de hindi besiciliği yapan bir kişinin kümesine giren sokak köpekleri, 20 hindinin ölmesine neden oldu.

İHA | 24.09.2018 - 16:06..
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Mucur ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde hindi besiciliği yapan Hamdullah Cihan'ın kümesine gece yarısı sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpekleri 120 hindiden 20'sini telef etti.

"BİR YILLIK EMEĞİM BOŞA GİTTİ"

Hamdullah Cihan, "Evimde gece yarısı köpeklerin boğuşma sesleri ile uyandım. Köpekleri fark ederek kovaladım. Kümese girdiğimde ise hindilerden 20'sinin telef olduğunu gördüm. Bir yıllık emeğim boşuna gitti. Yetkililere giderek durumu izah ettim. Benden hayvanların sigortalı olup olmadığını sordular. Hayvanların sigortası olmadığı gibi benim de sigortam yok. Hindilerin tane fiyatı 150 lira zararım var." dedi.

Öte yandan ilçe belediye yetkilileri ise sokak köpeklerinin düzenli olarak kısırlaştırıldığını belirterek belediyeye aktarılan bir şikayet ve talep olmadığını söyledi. Polis, alayla ilgili inceleme başlattı.

Kümese giren sokak köpekleri 20 hindiyi telef etti


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